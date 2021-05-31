В Киеве директор одного из банков якобы присвоил 900 тысяч гривен

В Киеве директора одного из банков подозревают в присвоении около 900 тысяч гривен. Он якобы распорядился ими по своему усмотрению.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Там отметили, что мужчине уже сообщили о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2016 – 2018 годов подозреваемый, будучи директором отделения банка и имея полный доступ к денежным средствам, злоупотребляя своим служебным положением присвоил денежные средства в сумме около 900 тыс. гривен, которыми распорядился по собственному усмотрению", – рассказали в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Экс-директору финансового учреждения грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители не допустили передачу общежитий Национального авиационного университета коммерческой структуре. Ранее они находились на балансе указанного вуза, но в 2016 году путем подделки документов они перешли в частную собственность.