В Киеве девушка выпрыгнула из высотки. Фото 18+

В субботу, 20 марта, в Киеве девушка выпрыгнула из высотного здания и погибла на месте.

Происшествие случилось на Харьковском шоссе, 19 в жилом комплексе "Мега Сити", сообщает портал "ДТП. Киев".

Отмечается, что при падении погибшая пробила крышу пристройки у дома. Причины гибели установит следствие. Данные о девушке не сообщаются.

Напомним, что в Дарницком районе Киева 16 марта парень погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома.

В тот же день в Соломенском районе Киева из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома на проспекте Романа Шухевича, 24, выпал мужчина.