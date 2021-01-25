В Киеве девушка ударила парня ножом в сердце. Фото

В Шевченковском районе Киева в квартире дома на улице Пушкинской, 20, девушка ударила ножом в сердце 22-летнего парня.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, киевлянин получил ранение во время ссоры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Пострадавшего в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где и прооперировали", – уточнил наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева отметили, 21-летнюю девушку задержали на месте преступления. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранителей. Ей сообщили о подозрении.

Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 января в Печерском районе на улице Садовой возле здания комитетов украинского парламента задержали мужчину с ножом.