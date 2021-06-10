В Киеве девушка разбила лицо из-за неисправного самоката: за это ей предложили 200 гривен. Фото

В Киеве девушка разбила лицо и повредила руки, когда каталась на электросамокате одной из фирм, занимающихся прокатом этого вида транспорта. В ответ на ее жалобы компания сначала предложила вместо компенсации два промокода (по 100 гривен каждый. – Ред.) на следующие поездки.

OBOZREVATEL рассказывает об ужасном инциденте, который произошел в самом центре Киева и объясняет механизм, как получить компенсацию за нанесенные травмы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во вторник, 8 июня, 20-летняя киевская студентка Алиса Полищук возвращалась домой с работы. Ее офис находится в правительственном квартале на Липках, поэтому девушка решила не спускаться пешком с печерских холмов, а поехать на самокате Bolt.

"Я взяла самокат в Мариинском парке, думала, доеду до Европейской площади, но нет. Как только я заехала на какой-то холм, то поняла, что остановить транспортное средство невозможно. У него просто отказали тормоза!", – рассказала Алиса Полищук.

Буквально за несколько секунд стремительного движения на электросамокате, девушка сообразила, что ей надо выпрыгнуть из него.

"Я умоляла о помощи у прохожих, однако остановить самокат было невозможно. Поэтому я попыталась прыгнуть с него", – пожаловалась пострадавшая.

Затем девушка с трудом вызвала скорую. При "приземлении" она разбила лицо, повредила руки и получила многочисленные ссадины. В больнице пациентку осмотрели и диагностировали различные травмы и гематомы. Правда, у девушки третий день почти не двигается правая рука.

Не теряя времени, потерпевшая обратилась в службу поддержки компании Bolt. Там за неисправность транспортного средства девушке "предложили" два промокода на сумму 200 гривен. Их девушка должна была использовать на следующие поездки.

Чуть позже Алиса Полищук отправила в службу поддержки фото нанесенных травм и заключение медиков. После чего ей пообещали провести проверку транспортного средства и предложили обратиться в страховую компанию, где ей смогут компенсировать деньги, которые были потрачены на медикаменты.

Потерпевшая уже обратилась в страховую компанию. Там ей объяснили, что выплатят только деньги за нанесенные травмы. Для этого она предоставила все чеки и платежки.

Эксперты объясняют, что в законодательстве такого понятия как "электросамокат" не существует. Поэтому любители этих двухколесных пока могут рассчитывать только на собственную осмотрительность и добродетель компании, занимающейся предоставлением в аренду этого транспорта.

"Наше законодательство отстает от мирового и не успевает за мировыми тенденциями развития дорожного движения. Однако в последние годы они заполонили улицы наших городов, а во время локдаунов эти транспортные средства стали особенно актуальными. Первый совет, который я могу дать, – проверяйте исправность тормозов и колес электросамокатов, второе – проверяйте, застрахована ли ваша поездка. Только тогда вы сможете получить компенсацию за нанесенные повреждения", – отметил юрист Игорь Сичеславский.

Он также подчеркнул, что обращаться в страховую необходимо сразу после получения экспертного заключения о нанесенных травмах. Для этого надо иметь все платежные документы, подтверждающие факт покупки медикаментов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в среду, 2 июня, на улице Большой Васильковской мужчина катался на электросамокате и упал на металлический забор. В результате аварии он травмировал грудь.