В Киеве девушка попала под бетономешалку: полиция показала видео и обратилась к украинцам

В Киеве бетономешалка переехала девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте и параллельно разговаривала по телефону. ДТП произошло на улице Ивано Сирко несколько дней назад.

Видеозапись происшествия в Facebook 22 мая опубликовал первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он уточнил, что до пешеходного перехода было всего лишь 30-40 метров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несколько дней назад в Киеве на улице Ивана Сирко произошла аварий с участием бетономешалки и пешехода. Водитель грузовика наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть прямо перед авто, параллельно разговаривая по мобильному телефону. До пешеходного перехода было 30-40 метров", – написал Белошицкий.

В итоге пострадавшую госпитализировали с травмами.

Также полицейский призвал граждан быть внимательными на дороге и соблюдать правила.

Он напомнил, что пешеходам запрещается:

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель автомобиля сбил и переехал женщину на тротуаре. Пострадавшая отделалась тогда только ушибом.