В Киеве девушка повесилась в подъезде дома

В Святошинском районе Киева в четверг, 11 марта, в подъезде дома, расположенном на улице Кольцевая дорога, 5, покончила жизнь самоубийством 21-летняя девушка.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, она повесилась, прикрепив веревку к перилам.

"Девушка проживала в съемной квартире в одном из районов Киева – сама родом из Житомирской области. Записки на месте происшествия не обнаружено. Причины такого поступка установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

Отметим, что в Украине в этом году часто регистрируют случаи самоубийства.

В Одессе на улице Академика Заболотного 4 марта 18-летний парень выпрыгнул с общего балкона на 15-м этаже многоквартирного дома.

В Закарпатской области в селе Фанчиково 3 марта нашли повешенной 13-летнюю девочку. Мертвым ребенка обнаружили родители. Предсмертной записки не было найдено.

В конце февраля в Чернигове 13-летний мальчик выпрыгнул с восьмого этажа дома. Подросток остался жив после падения.

В Дарницком районе столицы Украины 15 февраля с балкона многоэтажки выпала 13-летняя девочка. Она погибла на месте инцидента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 9 марта 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.