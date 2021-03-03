В Киеве девушка на внедорожнике влетела в отбойник: ее вытаскивали спасатели

В Оболонском районе Киева в среду, 3 марта, на Большой Окружной дороге Hyundai выехал за пределы дороги и столкнулся отбойником.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы, в результате ДТП водитель автомобиля, оказалась зажата между сиденьем и панелью приборов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Чтобы извлечь женщину из транспортного средства, спасатели задействовали шанцевый и электроинструмент. Также с помощью бензореза срезали часть металлического отбойника.

Пострадавшую передали медикам. Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.

В том же районе столицы 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве Ford в результате ДТП с троллейбусом "вылетел" на остановку.