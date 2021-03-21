В Киеве девушка на BMW на скорости влетела в авто: трое пострадавших. Видео

В Киеве 20 марта девушка за рулем BMW на скорости влетела в автомобиль аварийной службы на проспекте Победы.

Водитель находится в критическом состоянии, ее два пассажира получили травмы средней тяжести, сообщает dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла в районе зоопарка. Причина ДТП пока неизвестна. Как видно на видео с места происшествия, от автомобиля осталась груда металла.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Деснянском районе Киева пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, в результате чего два человека погибли на месте.