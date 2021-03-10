В Киеве патрульным и врачам удалось спасли пешехода, которого сбила машина. Видео

В Соломенском районе Киева в среду, 10 марта, автомобиль Citroen сбил мужчину рядом с остановкой общественного транспорта "Добружская".

Как уточнил dtp.kiev.ua, якобы мужчина в момент ДТП переходил пешеходный переход (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+)

Сообщается, что водителя Citroen задержали.

В пресс-службе патрульной полиции Киева OBOZREVATEL отметили, что пострадавшему оказали помощь медики больницы, которая находится неподалеку, а также правоохранители. С начала пешеход, 1951 года рождения, не показывал признаки жизни, но общими усилиями врачей и патрульных, после непрямого массажа сердца, он начал дышать. Его госпитализировали.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию о ДТП, но уточнили, что ее обстоятельства и причины устанавливаются.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, вблизи села Залесье Броварского района во вторник, 23 февраля, на 40 километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

В результате аварии погибли двое человек, один из которых был военнослужащим, и еще трое получили травмы.

В Голосеевском районе Киева 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.

В Печерском районе Киева 19 января на регулируемом пешеходном переходе на улице Генерала Алмазова автомобиль Mitsubishi сбил женщину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.