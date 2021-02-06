В Киеве бывшую жену экс-министра заподозрили в "элитном" мошенничестве: детали скандала

В Киеве покупатели элитной американской мебели, заказавшие ее еще в прошлом году, остались ни с чем. Владелица бизнеса скрывается от клиентов, сделавших большую предоплату, а обманутые киевляне обратились в полицию. Также оказалось, что сейчас бизнесвумен и ее бывший муж делят в судах имущество стоимостью более 40 миллионов гривен.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Семейная пара киевлян весной 2020 года приехали в торговый центр "4ROOM" и в салоне ESTEEMA, где был представлен американский мебельный бренд Michael Amini, увидели понравившийся спальный гарнитур.

Часть мебели, которая была в наличии, пара сразу же купила – ее доставили без проблем. А затем муж с женой решили докупить мебель и сделали еще два заказа.

"Первую проплату мы сделали в мае. К нам домой приехала девушка, представитель магазина, которая приняла у нас деньги. Причем у нас попросили предоплату 70%: тогда наша мебель якобы сразу же будет загружена на корабль и мы получим ее уже в сентябре. Правда, в договоре указали 160 дней. Проплату за второй заказ мы сделали в июне – доставить мебель пообещали уже за 100 дней. Всего мы сделали предоплату на более чем 80 тысяч гривен", – рассказала нашим журналистам покупательница Алла.

По словам женщины и ее мужа, последний раз с Мариной Ермиловой, хозяйкой бизнеса, они разговаривали в сентябре. Тогда она сказала, что мебель будет немного позже: мол, сами понимаете, карантин, доставка задерживается. А с октября бизнесвумен, по словам покупателей, перестала отвечать на звонки.

Покупатели забеспокоились и дозвонились девушке-продавцу, которая приезжала к ним ранее за деньгами. Она сказала, что уже не работает в той компании, но ей часто звонят клиенты, которые также не получили мебель и не могут связаться с Ермиловой.

"Нам рассказали, что женщина срочно распродает свою недвижимость в Ворзеле и собирается выехать за границу. Мы, конечно, обеспокоены. Все это подтолкнуло нас к тому, чтобы обратиться в полицию", – рассказала пострадавшая киевлянка.

В Голосеевском райуправлении полиции Киева в конце января открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

По информации OBOZREVATEL, Марина Ермилова является частным предпринимателем еще с 2003 года, также она уполномоченное лицо (контролер) в ООО "Торгово-промышленный дом Свит Хоум".

Конечным бенефициарным собственником является ее сын.

По информации из открытых источников видно, что ФОП Ермилова по данным Государственной фискальной службы является должником (а возможно и банкротом) и имеет значительный долг. Он стал накапливаться с мая 2020 года и на конец января 2021 составил 113 396.59 грн.

Отметим, несмотря на то, что Марина Ермилова не отвечает на звонки клиентов, она продолжает активно пользоваться социальными сетями. На своей странице в Facebook она также делает перепосты публикаций страницы ESTEEMA RESIDENCE.

Это загородный комплекс премиум-класса для организации статусных мероприятий и отдыха под Киевом. По информации из открытых источников, он также принадлежит Ермиловой.

По словам покупателей, которых якобы обманула Ермилова, именно этот комплекс сейчас активно готовится к продаже. Также, несмотря на проблемы с соблюдением обязательств по доставке мебели, за которую уже получена солидная предоплата, продолжает работать и сайт ESTEEMA – зазывает новых клиентом зимними скидками.

Журналисты OBOZREVATEL позвонили по контактным номерам интернет-магазина под видом покупателей. В ESTEEMA нам ответили, что действительно работают и принимают заказы. Правда, после карантина они покинули помещение в торговом центре "4ROOM" и сейчас работают онлайн.

Также мы неоднократно пытались связаться с Мариной Ермиловой, чтобы получить ее комментарий о сложившейся ситуации с обманутыми покупателями. Однако на протяжении нескольких дней на звонки она так и не ответила. Сотрудники интернет-магазина пообещали передать Ермиловой контактный номер редакции, на который она сама может позвонить, но и тут получился прокол.

Как выяснил OBOZREVATEL, сейчас Марина Ермилова и ее бывший муж через суд делят имущество. Сергей Ермилов был министром топлива и энергетики в правительствах Ющенко и Януковича (2000-2004 гг.), а практически все имущество, судя по всему, было записано на жену.

Пара развелась в ноябре 2020 года.

Сейчас Ирпенским городским судом Киевской области наложен арест на движимое имущество стоимостью более 26 миллионов гривен. Судя по решению суда, это имущество, которое находится внутри двух вилл в Ворзеле – мебель, предметы интерьера, бытовая техника и т.д. Информации об аресте непосредственно зданий загородного комплекса на данный момент нет.

Всего же стоимость совместного имущества Ермиловых составляет 42 млн гривен. Следующее заседание назначено на 18 февраля.

Удастся ли обманутым покупателям "вклиниться" в эту битву и забрать то, что принадлежит им по праву, покажет время и, в первую очередь, действия правоохранителей.