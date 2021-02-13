В Киеве бус насмерть сбил пенсионерку, выезжая из сугроба. Видео

В субботу, 13 февраля, в Киеве водитель автобуса Mercedes Sprinter насмерть сбил 75-летнюю женщину.

Как сообщает в Facebook "dtp.kiev.ua", авария произошла на улице Антоновича у Владимирского рынка. Водитель Sprinter сбил пенсионерку, когда буксовал в снегу. По словам очевидцев, водитель пытался заехать задним ходом к магазину.

"С третьего раза попытка удалась, но под задним бампером оказалась женщина. Поскольку водитель заезжал с разгона, автомобиль не успел затормозить", – отмечено в информации.

От полученных травм женщина скончалась на месте. По прибытию врачи скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть.

Как сообщили "Вартові Еспресо", местные жители узнали в погибшей продавщицу с рынка.

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