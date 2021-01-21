В Киеве буйный мужчина откусил часть уха копу: детали происшествия

В Деснянском районе Киева патрульный полицейский, который приехал на вызов о семейном насилии, чуть не лишился слуха.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в многоэтажке на ул. Теодора Драйзера. Люди сообщили в полицию, что неадекватный сосед издевается над пожилой матерью, в данный момент избивает ее.

"Когда патрульные вошли в квартиру, 40-летний мужчина начал материться, а затем бросился на них. Одному из полицейских он откусил часть уха – произошла травматическая ампутация", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

По словам источника в патрульной полиции, 28-летнему лейтенанту вызвали скорую помощь, которая отвезла его в одну из больниц Киева. Буйного "ганнибала" также доставили в медицинское учреждение, предварительно "усмирив" слезоточивым газом и заковав в наручники.

"После обследования выяснилось, что у мужчины острое отравление психотропным веществом", – сообщил источник.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева водитель Ford спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей, в том числе машиной правоохранителей. В результате ДТП пострадала полицейская. А в Печерском районе выживший после попытки самоубийства мужчина принял патрульных за ангелов.