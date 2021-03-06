В Киеве вооруженные грабители "бомбят" магазины, обменники и автомобили: где опасно

В Киеве преступники не только охотятся на случайных прохожих, но все чаще стали совершать налеты на финансовые учреждения и магазины. И хотя грабители рассчитывают сорвать хороший куш и от души погулять, но многие из них или уходят ни с чем, или получают срок, несоизмеримый с "заработанными" деньгами.

О том, что происходит в столице – читайте в материале OBOZREVATEL.

19 февраля не повезло водителю-иностранцу службы такси Bolt. Парень получил заказ и забрал клиента с автозаправочной станции на Броварском проспекте. Когда такси приехало на улицу Электриков (Рыбальский остров), то пассажир вместо того, чтобы расплатиться, приставил нож к горлу 25-летнего водителя и потребовал отдать все деньги.

В итоге грабитель забрал 1300 гривен и 600 долларов и скрылся. Водитель некоторое время пребывал в шоковом состоянии, а затем позвонил в полицию.

Через два дня правоохранители задержали преступника, который также засветился на видео с камер наблюдения (а их на "острове", где находится Главное управление разведки МОУ, предостаточно).

Грабителем оказался 26-летний житель Киевской области, которому накануне предъявили подозрение в распространении наркотиков. А за разбойное нападение ему уже грозит до семи лет лишения свободы.

Еще быстрее правоохранители нашли грабителя, который в Голосеевском районе буквально "ворвался" в Toyota Land Cruiser и забрал из бардачка пять тысяч долларов. Сказать, что пострадавший иностранец (гражданин Китая) был шокирован – ничего не сказать.

Грабеж произошел вечером 28 февраля на Столичном шоссе, а уже через два часа подозреваемый был задержан. Теперь 19-летний киевлянин может провести за решеткой свои лучшие годы – а именно 8 лет.

В новом году в Киеве произошло несколько нападений на помещения финансовой компании "Швидко гроші", которая выдает так называемые быстрые кредиты.

По информации источников OBOZREVATEL, два налета произошли в Святошинском районе столицы. 20 января на проспекте Победы грабитель с ножом потребовал у кассира деньги и забрал почти 30 тысяч гривен. А 4 февраля в помещение финансовой компании, но уже на ул. Академика Ефремова, "в гости" заглянул преступник с пистолетом. Молодая кассирша вынуждена была отдать грабителю 13 тысяч гривен.

14 февраля, в День святого Валентина, разбойное нападение на "Швидко гроші" произошло уже в Днепровском районе Киева. В помещение на ул. Сверстюка вошел мужчина с короткостволом, но в этот раз "что-то пошло не так".

"Кассирша успела закрыться в подсобном помещении и нажала тревожную кнопку – незадачливый грабитель ушел ни с чем", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Остался "голодным" и вооруженный преступник, устроивший 28 февраля налет на пункт обмена валют в Святошинском районе. В помещении обменника на проспекте Академика Палладина он, угрожая пистолетом, требовал у кассирши деньги, но она нажала на кнопку вызова охраны – и преступник сбежал.

Тем не менее, в случае поимки незадачливый грабитель имеет все шансы отправиться на несколько лет за решетку.

Довольно скромная по столичным меркам добыча в три тысячи гривен скоро отправит криминальный братский дуэт на 12 лет за решетку. "Бонусом" идет конфискация имущества. А все из-за того, что один из братьев хотел выкупить заложенный в ломбард телефон, вот только заработать деньги решил откровенным криминалом.

Разбойное нападение произошло 1 марта в Деснянском районе Киева. В магазине "Киевхлеб" на улице Каштановой один мужчина, угрожая женщине-продавцу ножом, забрал из кассы выручку – всего 3 тысячи гривен. Второй в это время стоял на страже, чтобы никто не зашел.

На свободе братья, которым 39 лет и 43 года, гуляли недолго. Проследив их маршрут по видеокамерам системы "Безопасный город", правоохранители вішли на след грабителей и задержали. Сейчас криминальный дуэт проверяют на причастность к другим подобным нападениям в Киеве.

Еще быстрее карма настигла 33-летнего грабителя магазина МК "Мясной" в Подольском районе столицы. Житель Сумской области забрал из кассы аж полторы тысячи гривен, но был сразу задержан. Теперь преступнику грозит до четырех лет лишения свободы.