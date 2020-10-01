В Киеве BMW врезался в столб, а водитель забыл об аварии и заявил об угоне. Фото ДТП

В Киеве водитель BMW совершил ДТП, скрылся с места происшествия, а после сообщил об угоне своего авто.

Об этом сообщает столичная пресс-служба патрульной полиции. Правоохранители рассказали об инциденте с ложным вызовом.

"Интересный вызов поступил сегодня патрульным, обслуживающих Соломенский район. К инспекторам обратился мужчина и сообщил, что в течение ночи исчез его автомобиль BMW. Как выяснили патрульные, автомобиль, который "исчез", находится на перекрестке улиц Голего и Гетьмана. Очевидно, что он въехал в электроопору", – отмечено в сообщении.

Отмечается, что после обнаружения авто, мужчина вспомнил, что попал в ДТП самостоятельно, около часа ночи. После чего пошел домой пешком и лег спать.

Патрульные составили на водителя постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов полиции) КоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом водитель сбил насмерть пешехода и погиб при столкновении с другим авто.