В Киеве блогерша вместе с друзьями разгромила номер в отеле: что известно о скандале

В Киеве, во вторник, 1 июня, блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" вместе с компанией устроила разгром в номере отеля на улице Богдана Хмельницкого, 31/27. Их уже задержала полиция.

Кадры погрома девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На видеороликах она материлась и распивала спиртные напитки.

Девушка разместила несколько сториз, на которых снято, как она вместе с друзьями устроила вечеринку в отеле. Блогерша подчеркнула, что они сняли два номера. На кадрах видно изрисованные стены и зеркало в ванной комнате, залитый грязной водой пол и перевернутую мебель

Видео дня

Затем парень по имени Сергей сломал кровать, которая ему якобы не понравилась. Кроме того, в одном из роликов молодые люди пытались повесить на стену телевизор, который в итоге окончательно упал. По словам блогерши, погром устроила не она с Сергеем, а их друзья.

Утром в номер ворвались сначала охранники компании "Сириус", а затем и полиция. В итоге Сергею надели наручники и увезли в Шевченковское районное отделение Нацполиции на улице Прорезной, 12а. Однако скандальной блогерше это не понравилось и она записала видеоролики, где обвиняла правоохранителей в незаконных действиях и всячески оскорбляла их.

Примечательно, но она умудрилась курить прямо в отделении полиции, где записывала ролики, рассказывая, что у нее якобы отобрали телефон.

Информированный источник сообщил OBOZREVATEL, что девушку, зовут Мария и живет на Троещине вместе с матерью. Ей только исполнилось 18 лет. Также она якобы постоянно устраивает погромы и снимает скандальные видео ради популярности.

Один из киевских блогеров рассказал OBOZREVATEL, что таким образом она зарабатывает до $2 тысяч в месяц. А погромы квартир и домов для нее привычное дело. На ее странице в соцсетях есть также видео, на котором она употребляет порошок, похожий на наркотики.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что правоохранители задержали трех человек. Это киевляне 2000, 2001 и 2002 годов рождения.

За содеянное злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.

Позже в сети появилось видео, на котором показано, как правоохранители спасают блогера от самоубийства. Это случилось год назад. Тогда в полицию обратился мужчина, который увидел в соцсети прямой эфир Марии, где она рассказывала, что хочет покончить с жизнью. Правоохранители сразу отправились на место и спасли девушку. Они предлагали ей психологическую помощь, но она отказалась.

"Я четыре года общалась с парнем, а ему на меня.... Все хорошо, я просто выпила немножко и мне плохо на душе, а так все нормально", – говорила тогда блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Золотоноша на Черкасщине группа блогеров устроила на улице стрельбу из окна автомобиля на "еврономерах". "Гангстеры" снимали все на видео и хвастались этим в сети.