В Киеве безнаказанно отжимает квартиры рецидивист, который в розыске уже пятый год

Один из подозреваемых в скандальной афере с недвижимостью в центре Киева оказался неоднократно судимым рецидивистом. Более того, мужчина уже пятый год находится во всеукраинском розыске, что не мешает ему отбирать квартиры у киевлян.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Последний резонансный случай – афера с квартирой в центре Киева в доме на бульваре Леси Украинки. Многоэтажка расположена всего в 100 метрах от станции метро "Печерская". Поблизости – ЦИК и Киевская областная государственная администрация.

В конце ноября собственница двухкомнатной квартиры сдала ее паре арендаторов – мужчине и женщине, а всего через недели две они продали жилье по поддельным документам. В паспорт на имя реальной хозяйки квартиры была вклеена фотография мошенницы.

Собственница жилья узнала о том, что ее квартира продана, уже после того, как в двери заменили замки. Женщина обратилась в Печерское райуправление полиции, однако там дело просто списали, и пострадавшая подала в суд.

В криминальном дуэте подозреваемых, как утверждают источники, ведущую роль играет мужчина. Отметим, что по информации главы общественной организации "Афера. Стоп" Анатолия Остапенко, это якобы уроженец Ужгорода Гуснай Алексей Юрьевич (28.01.1987 г.р.) и уроженка Северодонецка Асеева Ирина Николаевна (27.01.1975 г.р.).

Как выяснил OBOZREVATEL, Алексей Гуснай хорошо известен правоохранителям – причем не только киевским. В 2014 году Ужгородским межрайонным судом он был приговорен к году лишения свободы, но попал под амнистию, а в 2015-ом – уже Соломенским и Дарницким районными судами города Киева.

Дарницкий суд вынес мягкий приговор: штраф всего в 850 гривен, так как вор пошел на мировую со своей жертвой. А вот Соломенский в июне 2015 года приговорил Гусная к двум с половиной годам лишения свободы, но с испытательным сроком 2 года.

Согласно приговору суда, Гуснаю было запрещено выезжать за пределы Украины и он должен был сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы, периодически являться в инспекцию на регистрацию. Однако осужденный нарушил эти условия.

И 26 декабря 2016 года Деснянский районный суд Киева принял решение отменить освобождение от отбытия наказания. Таким образом Алексей Гуснай должен был отправиться за решетку.

Но так как Гуснай исчез, то его объявили во всеукраинский розыск. Информация об этом есть на сайте МВД.

Интересно, что рецидивист не сильно переживал по этому поводу. В день объявления его в розыск на своей странице ВКонтакте (псевдоним – Алекс Кот) мужчина выложил фото алкогольного арсенала, которое подписал: "Начало подготовки". Явно не к отправке в тюрьму.

А в феврале 2017-го он, не скрываясь, гуляет по родному Ужгороду. Причем недалеко от полицейского главка и СБУ.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что Алексея Гусная никто особо и не искал. А вот почему – отдельная тема, которой мы коснемся в следующей публикации. Пока же есть информация о том, что несколько уголовных производств по квартирным аферам в столице, где засветился этот аферист, лежат мертвым грузом.

(Продолжение следует...)