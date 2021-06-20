В Киеве бездомный-зоофил насилует щенков: волонтеры попросили о помощи

В Киеве обнаружили бездомного мужчину, который насилует животных. Он живет в заброшенных зданиях на левом берегу столицы.

Волонтер Ирина Сивенко сообщила в Facebook, что у злоумышленника выкупили пострадавшего щенка. Животное отвезли в клинику, где ветеринары оказали ему необходимую помощь. Сейчас состояние четверолапого стабильное.

"Мы не можем этого опубликовать, поскольку Фейсбук забанит фото. А сказать можем – этот "человек" побрил щенка и использовал его для удовлетворения своих сексуальных потребностей", – написала волонтер.

В клинике она планировала получить заключение медиков, а после – обратиться с ним в полицию. Привлечь бездомного к ответственности хотят и в общественной организации Ursa Major, которая борется с жестоким обращением с животными.

"Готовим заявления в полицию, чтобы инициировать возбуждение уголовного дела по статье 299 – жестокое обращение с животными. Процесс будет очень сложным, но мы верим, что вместе у нас получится наказать живодера-извращенца", – сказано в сообщении.

Представители Ursa Major также намеревались в ближайшее время посетить место, где живет мужчина. Они обратились за помощью к мужчинам-добровольцам, которые могли бы их сопроводить. Также волонтеры попросили всех неравнодушных людей распространить информацию о происшествии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время застолья из окна квартиры на четвертом этаже выбросили собаку. Очевидцы пытались спасти животное, но собака умерла по дороге в клинику.