В Киеве бензовоз протаранил фуру: есть погибший. Фото и видео

В Святошинском районе Киева ночью 2 декабря автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правой полосе грузовик Renault Magnum, водитель которого отдыхал.

В результате сильного удара передняя часть автоцистерны была полностью уничтожена. Водитель бензовоза погиб на месте, сообщают "Вартові еспресо" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы достать тело погибшего из автомобиля, понадобилась помощь спасателей. Водитель грузового Renault не пострадал и отказался от госпитализации. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Киевом полиция устроила погоню за водителем и открыла стрельбу по авто. Нарушителем оказался 56-летний киевлянин. Во время освидетельствования с помощью "Драгера" установлено, что содержание алкоголя составляло 1,64 промилле.