В Киеве автомойщик угнал Lexus клиента и въехал в отбойник. Фото

В Киеве работник автомойки под действием психотропа угнал автомобиль Lexus и попал на нем в ДТП. В частности, не справился с управлением, врезался в отбойник на въезде в Борисполь и застрял в снежном сугробе.

Такую картину заметили сотрудники бориспольского экипажа "Лемур-108", которые остановились помочь водителю. Об этом сообщил Telegram канал "Автопатруль Майдан" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что похитителя авто зовут Метрофанов Игорь Владиславович, он работает на автомойке по пр. Науки 119 б в Голосеевском районе столицы.

"На самом деле оказалось, что владелец "Лексуса" оставил свое авто для химчистки, но Игорек долго не думал, для хорошего настроения принял амфетамин, угнал авто и поехал купить водички (со слов задержанного) в г. Борисполь. И попал в отбойник", – говорится в сообщении.

Информация была передана на ГУ Нацполиции в Киеве, ведутся следственные действия и поиск владельца автомобиля, который о происшествии не знал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января в Киеве задержали пьяного мужчину на скутере. О нем сообщили неравнодушные жители столицы.