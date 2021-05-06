В Киеве автомобиль переехал женщину на тротуаре. Видео 18+

В Киеве в четверг, 6 мая, водитель автомобиля сбил и переехал женщину на тротуаре.

Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный". На какой улице произошло дорожно-транспортное происшествие, не уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Появилось видео наезда на женщину-пешехода водителем Skoda прямо на тротуаре", – сказано в сообщении.

Причины происшествия неизвестны.

На кадрах видно, как две женщины идут по тротуару, а сзади их догоняет черная Skoda. Одной из них удалось увернуться, другую автомобиль сперва сбил, а затем переехал передним колесом.

Позднее появилась информация, что женщина получила лишь ушиб. Ее уже отпустили домой.

"Пострадавшая родилась "в рубашке". В результате ДТП получила лишь ушиб (переломов нет)", – уточнил Telegram-канал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве за день произошло сразу несколько крупных аварий, многие из которых – по причине вождения в состоянии алкогольного опьянения. В одном из ДТП тогда пострадала женщина.