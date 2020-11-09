В Киеве автомобиль насмерть сбил сотрудницу полиции на тротуаре. Фото и видео

В Киеве на улице Богатырской водитель автомобиля Chevrolet сбил насмерть женщину, которая шла по тротуару.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев оперативный. Происшествие случилось 9 ноября вечером (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В сообщении сказано, что автомобиль Chevrolet слетел с дороги, врезался в железный столбик, затем начал "кувыркаться в воздухе", после чего влетел в эстакаду и остановился в 10-15 метрах от АЗС "ОККО".

К сожалению, на пути машины оказалась женщина, которая шла по обочине. От полученных травм она скончалась на месте.

Самого же водителя со значительными травмами госпитализировали в больницу.

Погибшей оказалась сотрудница полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 ноября, в Одессе мусоровоз сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. После наезда ребенка госпитализировали медики "скорой помощи".