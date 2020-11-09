В Киеве автомобиль насмерть сбил сотрудницу полиции на тротуаре. Фото и видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Криминал
3,4 т.

  • Chevrolet слетел с дороги и после удара об столбик начал "кувыркаться"

  • Женщина оказалась на пути неуправляемого авто

В Киеве автомобиль сбил женщину

В Киеве на улице Богатырской водитель автомобиля Chevrolet сбил насмерть женщину, которая шла по тротуару.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев оперативный. Происшествие случилось 9 ноября вечером (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В сообщении сказано, что автомобиль Chevrolet слетел с дороги, врезался в железный столбик, затем начал "кувыркаться в воздухе", после чего влетел в эстакаду и остановился в 10-15 метрах от АЗС "ОККО".

К сожалению, на пути машины оказалась женщина, которая шла по обочине. От полученных травм она скончалась на месте.

Самого же водителя со значительными травмами госпитализировали в больницу.

Погибшей оказалась сотрудница полиции.

Водитель автомобиля Chevrolet сбил насмерть женщину
Chevrolet слетел с дороги и врезался в столбик
После удара автомобиль "кувыркался в воздухе"
Автомобиль остановился в 10-15 метрах от АЗС "ОККО"
Водителя со значительными травмами госпитализировали
ДТП произошло на ул. Богатырской
ДТП на Богатырской

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 ноября, в Одессе мусоровоз сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. После наезда ребенка госпитализировали медики "скорой помощи".

УкраинаКиевДТП