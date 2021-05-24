В Киеве автомобиль на перекрестке сбил велосипедиста. Видео

В Деснянском районе Киева на пересечении улиц Оноре де Бальзака и Градинской произошло ДТП с участием велосипедиста. Пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы, авария произошла вечером, 23 мая (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы. 18+).

"Автомобиль Great Wall проезжая перекресток сбил велосипедиста. Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в столичном Голосеевском районе в ночь с 18 на 19 мая столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Hyndai. Погиб водитель двухколесного транспорта.

В Днепровском районе Киева 18 мая легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку. В Ирпене Киевской области 19 мая произошло ДТП с участием Opel и Mercedes. В результате лобового столкновения элитное авто отбросило в здание магазина.

На Столичном шоссе в районе Выдубицкого монастыря произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen. Микроавтобус на скорости протаранил отбойник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 20 мая в результате столкновения с Chevrolet автомобиль Ford перевернулся на крышу.