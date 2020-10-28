В Киеве автобус снес торговую палатку под остановкой, есть жертва. Фото 18+

Кирилл Лютый Криминал 20:01, 28.10.2020 Обновлено: 20:10, 28.10.2020

Вечером в среду, 28 октября, на Выдубичах в Киеве произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook, об аварии возле станции метро правоохранителям доложили в 18:44 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону у остановки и снес МАФ. В результате чего, травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП, чтобы дать правовую квалификацию инциденту.

Внимание, фото 18+

Маршрутка влетела в МАФ.
dtp.kiev.ua
Погиб один человек.
dtp.kiev.ua
Маршрутка попала в ДТП на Выдубичах.
dtp.kiev.ua
В ДТП погиб мужчина.
dtp.kiev.ua
ДТП на Выдубичах.
скриншот из видео "Киев оперативный"
Маршрутка снесла палатку с продуктами.
скриншот из видео "Киев оперативный"
Один человек погиб, еще двое травмированы.
скриншот из видео "Киев оперативный"
Маршрутка снесла палатку с продуктами.
скриншот из видео "Киев оперативный"
скриншот
ДТП на Выдубичах.
Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на улице Тычины водитель на учебном автомобиле сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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Кияни Криминал

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