В Киеве автобус снес торговую палатку под остановкой, есть жертва. Фото 18+

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Криминал
3,0 т.

  • Маршрутка влетела в торговые палатки возле станции метро Выдубичи

  • Один человек скончался на месте, еще двое травмированы

ДТП на Выдубичах, погиб один человек

Вечером в среду, 28 октября, на Выдубичах в Киеве произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook, об аварии возле станции метро правоохранителям доложили в 18:44 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону у остановки и снес МАФ. В результате чего, травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

В Киеве автобус снес торговую палатку под остановкой, есть жертва. Фото 18+

Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП, чтобы дать правовую квалификацию инциденту.

Внимание, фото 18+

Маршрутка влетела в МАФ
Погиб один человек
Маршрутка попала в ДТП на Выдубичах.
В ДТП погиб мужчина
ДТП на Выдубичах
Маршрутка снесла палатку с продуктами
Один человек погиб, еще двое травмированы
Маршрутка снесла палатку с продуктами

В Киеве автобус снес торговую палатку под остановкой, есть жертва. Фото 18+
ДТП на Выдубичах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на улице Тычины водитель на учебном автомобиле сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

УкраинаКиевДТП в Киеве