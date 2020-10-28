В Киеве автобус снес торговую палатку под остановкой, есть жертва. Фото 18+

Вечером в среду, 28 октября, на Выдубичах в Киеве произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook, об аварии возле станции метро правоохранителям доложили в 18:44 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону у остановки и снес МАФ. В результате чего, травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП, чтобы дать правовую квалификацию инциденту.

Внимание, фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на улице Тычины водитель на учебном автомобиле сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.