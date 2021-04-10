В Киеве автобус с пассажирами влетел в столб, а затем в машину. Фото ДТП

В Киеве 10 апреля на проспекте Бажана автобус 220 маршрута с пассажирами врезался в столб, а затем в стоящий рядом автомобиль.

Авария произошла в районе метро "Позняки". По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, сообщает dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место ДТП приехали медики и полицейские. В результате столкновения пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали в ближайшую больницу. Характер травм женщины не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове водитель Audi A4 сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров. Он оказался майором полиции.