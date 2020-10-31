В Киеве авто вылетело на тротуар и сбило 16-летнего парня. Фото и видео

В Подольском районе Киева 31 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего один из них отбросило на подростка, который стоял на тротуаре.

Авария случилась на перекрестке проспекта Свободы и улицы Межевой. От удара 16-летнему парню выбило зуб, его госпитализировали, пишет "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Одну из машин отбросило на тротуар.

По предварительным данным, водитель Toyota не предоставил преимущество в движении Hyunday.

В результате ДТП на Виноградаре пострадал прохожий.

"В результате столкновения Toyota отбросило на тротуар, где в это время стоял 16-летний парень, который ждал зеленый свет, чтобы перейти улицу. Водители не пострадали, а вот парня госпитализировали. Удар пришелся на челюсть. Он потерял зуб и серьезно повредил подбородок", – сказано в сообщении.

ДТП в Киеве на Виноградаре.

На Виноградаре столкнулись две легковушки.

Авария произошла на перекрестке проспекта Свободы и улицы Межевой. Google Maps

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Киева, на майдане Незалежности, 30 октября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали еще четверо.