В Киеве авто вылетело на тротуар и сбило 16-летнего парня. Фото и видео

Юрий Сергиенко Криминал 21:17, 31.10.2020 Обновлено: 21:45, 31.10.2020

В Подольском районе Киева 31 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего один из них отбросило на подростка, который стоял на тротуаре.

Авария случилась на перекрестке проспекта Свободы и улицы Межевой. От удара 16-летнему парню выбило зуб, его госпитализировали, пишет "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Одну из машин отбросило на тротуар.

По предварительным данным, водитель Toyota не предоставил преимущество в движении Hyunday.

В результате ДТП на Виноградаре пострадал прохожий.

"В результате столкновения Toyota отбросило на тротуар, где в это время стоял 16-летний парень, который ждал зеленый свет, чтобы перейти улицу. Водители не пострадали, а вот парня госпитализировали. Удар пришелся на челюсть. Он потерял зуб и серьезно повредил подбородок", – сказано в сообщении.

ДТП в Киеве на Виноградаре.
На Виноградаре столкнулись две легковушки.
Авария произошла на перекрестке проспекта Свободы и улицы Межевой.
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Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Киева, на майдане Незалежности, 30 октября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали еще четверо.

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