В Киеве авто влетело под эстакаду и застряло. Фото

В субботу, 20 марта, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие у фабрики Roshen.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, на проспекте Науки автомобиль Subaru влетел под эстакаду и застрял там.

На месте ДТП работали полицейские. О пострадавших или погибших в полиции не сообщалось.

Напомним, что в Деснянском районе Киева пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, в результате чего два человека погибли на месте.

Ранее в Киеве 13 марта мужчина совершил двойное ДТП на проспекте Правды. Проверки на состояние алкогольного опьянения он избегал.

В этот же день случилось лобовое ДТП на проспекте Валерия Лобановского в Киеве с участием трех автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поезд на скорости раздавил легковое авто.