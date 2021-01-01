В Киеве авто насмерть сбило пешехода. Кадры 18+
В Киеве 1 января произошло смертельное ДТП на проспекте Академика Палладина.
Кадры с места аварии, которая случилась вечером пятницы, опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua, а также "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Уточняется, что автомобиль Volkswagen, который проезжал у станции метро "Академгородок", сбил пешехода. Предварительно, машина двигалась на высокой скорости, а человек пересекал дорогу в неустановленном месте.
Потерпевший пешеход скончался до приезда скорой помощи. "Смерть наступила мгновенно", – сказано в сообщении.
На фото и видео очевидцев аварии видно, что на место ДТП вызвали медиков. Там же работали полицейские.
Все подробности инцидента предстоит выяснить правоохранителям.
Осторожно! Кадры 18+!
(Источник видео – dtp.kiev.ua).
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