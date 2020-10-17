В Киеве арестовали мужчину, напавшего на волонтера от партии Кличко
Киевская городская прокуратура избрала меру пресечения мужчине, который нанес многочисленные ранения участнику АТО, волонтеру партии "УДАР".
Нападавший будет находиться под стражей два месяца – до 12 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Подозреваемого поместят в Киевский следственный изолятор.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
нападение на волонтера партии "УДАР" Станислава произошло 14 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, парень раздавал на улице газеты, вел себя вежливо, но когда отвернулся – злоумышленник достал нож и ранил его в шею.
Волонтер, на которого на днях напал в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина, пришел в сознание после операции. Он уже может разговаривать и чувствует себя лучше.