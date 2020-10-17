В Киеве арестовали мужчину, напавшего на волонтера от партии Кличко

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Криминал
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В Киеве с ножом напали на волонтера партии УДАР

Киевская городская прокуратура избрала меру пресечения мужчине, который нанес многочисленные ранения участнику АТО, волонтеру партии "УДАР".

Нападавший будет находиться под стражей два месяца – до 12 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемого поместят в Киевский следственный изолятор.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.

Нападавшего задержали на два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • нападение на волонтера партии "УДАР" Станислава произошло 14 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, парень раздавал на улице газеты, вел себя вежливо, но когда отвернулся – злоумышленник достал нож и ранил его в шею.

  • Волонтер, на которого на днях напал в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина, пришел в сознание после операции. Он уже может разговаривать и чувствует себя лучше.

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