В Киеве взяли под стражу 16-летнего подозреваемого в жестоком убийстве родителей и брата
В Киеве арестовали без права внесения залога 16-летнего парня, подозреваемого в убийстве родителей и 8-летнего брата.
Соответствующее решение в среду, 28 апреля, вынес Дарницкий районный суд. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей Facebook-странице.
По ее словам, следователи также провели с подозреваемым следственный эксперимент, во время которого подросток заявил, что якобы до последнего не хотел убивать младшего брата.
Парню должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.
Добавим, что заседание суда проходило в закрытом режиме из-за того, что вероятный убийца несовершеннолетний, а также из-за карантинных ограничений.
Как пишет "Сегодня", в зале суда было всего 10 мест для слушателей дела – представителей прокуратуры, адвоката и ювенальных полицейских.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
16-летний Максим Сумин жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата Андрея. Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а затем бросился в бега.
Трагедия произошла на левом берегу Киева, на улице Ревуцкого, 44. Тела нашли 27 апреля.
Подростка поймали и сообщили ему о подозрении.
По данным следствия, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. После очередного конфликта с родителями, парень ножом нанес смертельные ранения сперва отцу и матери, после чего – брату.