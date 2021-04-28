В Киеве взяли под стражу 16-летнего подозреваемого в жестоком убийстве родителей и брата

В Киеве арестовали без права внесения залога 16-летнего парня, подозреваемого в убийстве родителей и 8-летнего брата.

Соответствующее решение в среду, 28 апреля, вынес Дарницкий районный суд. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей Facebook-странице.

По ее словам, следователи также провели с подозреваемым следственный эксперимент, во время которого подросток заявил, что якобы до последнего не хотел убивать младшего брата.

Парню должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Добавим, что заседание суда проходило в закрытом режиме из-за того, что вероятный убийца несовершеннолетний, а также из-за карантинных ограничений.

Как пишет "Сегодня", в зале суда было всего 10 мест для слушателей дела – представителей прокуратуры, адвоката и ювенальных полицейских.

Как ранее писал OBOZREVATEL: