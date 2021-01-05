В Киеве арендатор жестоко избил владелицу квартиры: женщина в реанимации

В Соломенском районе Киева в результате конфликта между арендатором жилья и собственником квартиры тяжелые травмы получила 48-летняя женщина.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, жестоко избитую хозяйку жилья скорая помощь отвезла в Киевскую городскую клиническую больницу №7.

"У пострадавшей переломы ребер и рук, разрыв легкого и пневмоторакс, многочисленные ушибы. Ее сразу же поместили в реанимацию", – рассказал источник.

По его словам, врачи сообщили в полицию о произошедшем на улице Новополевой. Когда правоохранители приехали в больницу, женщина сказала, что ее избил квартирант, а потом потеряла сознание.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний киевлянин.

"По словам свидетеля, а мужчины и хозяйки квартиры были напряженные отношения. Однако до такого не доходило", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в новогоднюю ночь мужчина из пистолета несколько раз выстрелил в голову гражданской жене. Женщина скончалась уже в больнице, травмы оказались несовместимы с жизнью.

А в Дарницком районе охранник, защищаясь от вооруженного напарника, забил его до смерти.