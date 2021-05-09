В Киеве аноним заявил о минировании ж/д вокзала

В Киеве в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая правоохранителям поступил анонимный звонок якобы о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

Об инциденте стало известно примерно в 13:30. О нем сообщил Telegram-канал "Киев оперативный".

Вход на вокзал ограничили ограничительной лентой, на месте работали правоохранители и взрывотехники, выясняя детали происшествия.

Напомним: 8 мая в полиции поступило электронное письмо о минировании ряда объектов в столице, в частности аэропорта "Киев" и медицинских учреждений, расположенных на территории города.

А за день до того неизвестный заявил о минировании 9 торговых центров и станций метро в Киеве, полиция тоже провела проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая в Киеве станцию метрополитена "Майдан Независимости" временно закрывали для пассажиров на вход и выход. Причиной тоже стал анонимный звонок о минировании, к счастью, на месте опасных предметов не нашли.