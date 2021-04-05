В Киеве 18-летння девушка организовала бизнес по продаже спецпропусков в транспорт

В Киеве 18-летнюю киевлянку уличили в сбыте спецпропусков для общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева дознавателями Святошинского УП ГУНП разоблачили 18-летнюю жительницу. Киева, которая пыталась сбыть поддельные спецпропуска для проезда в общественном транспорте на период локдауна", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева. Стоимость документа составляла 200 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (Подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рассказали, как отличить настоящий спецпропуск от подделки.