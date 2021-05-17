В Киеве 15-летний подросток, который исчез на Фастовщине, прыгнул с моста

В понедельник, 17 мая, в Киеве 15-летний подросток прыгнул с моста. Парня в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Об обстоятельствах трагедии сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Там также отметили, что парня разыскивали с самого утра. К тому же несовершеннолетний оставил записку, где написал, что хочет покончить жизнь самоубийством.

"17 мая в 7:00 утра 15-летний парень ушел из дома в селе Липовый Скиток (Фастовщина), предварительно написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. На поиски парня были ориентированы оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевщины, работники Фастовского районного управления полиции, подключены аэроразведка ГЧП НПУ ", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранителям позвонили по спецлинии "102" и сообщили, что 15-летний парень, который исчез на Фастовщине, прыгнул с моста в Киеве.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские Киева и медики. Врачи госпитализировали юношу в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

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