В Киеве 14-летняя девочка позвонила маме и спрыгнула с 18 этажа

В Киеве во вторник, 9 марта, 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

Как сказано в сообщении на Facebook-странице "Вартові Еспресо", ребенок спрыгнул с балкона многоэтажки. Сообщество ссылается на собственные анонимные источники.

Предварительно, трагедия произошла в Святошинском районе столицы на бульваре Кольцова. "Главком" пишет, что речь идет о доме 14Д.

Девочка якобы шла с занятий по рисованию, позвонила матери и сказала, что уже направляется домой. После этого она зашла в 18-этажный дом, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.

"Врачи по приезду лишь констатировали смерть ребенка", – сказано в сообщении. Что именно побудило девочку к суициду, пока неизвестно. Причины и детали инцидента предстоит выяснить правоохранителям.

Отметим, пресс-служба полиции пока не публиковала никакой информации о смерти 14-летней.

В Facebook-сообществе призвали родителей обращать внимание на психологическое состояние своих детей.

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