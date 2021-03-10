В Киеве 14-летняя девочка позвонила маме и спрыгнула с 18 этажа
В Киеве во вторник, 9 марта, 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.
Как сказано в сообщении на Facebook-странице "Вартові Еспресо", ребенок спрыгнул с балкона многоэтажки. Сообщество ссылается на собственные анонимные источники.
Предварительно, трагедия произошла в Святошинском районе столицы на бульваре Кольцова. "Главком" пишет, что речь идет о доме 14Д.
Девочка якобы шла с занятий по рисованию, позвонила матери и сказала, что уже направляется домой. После этого она зашла в 18-этажный дом, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.
"Врачи по приезду лишь констатировали смерть ребенка", – сказано в сообщении. Что именно побудило девочку к суициду, пока неизвестно. Причины и детали инцидента предстоит выяснить правоохранителям.
Отметим, пресс-служба полиции пока не публиковала никакой информации о смерти 14-летней.
В Facebook-сообществе призвали родителей обращать внимание на психологическое состояние своих детей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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