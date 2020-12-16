Возле ТЦ в Киеве "похитили" мужчину

На паркинге ТЦ "Мандарин" в Киеве 16 декабря около 1:30 четверо неизвестных якобы затолкали мужчину в Mercedes и увезли в неизвестном направлении.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, сообщение о возможном похищении в полицию поступило от сотрудников охраны торгового центра.

"Предварительно установлено, что между мужчиной и группой неизвестных возник конфликт. Через некоторое время к ним подъехал Mercedes, куда якобы затолкали прохожего. После этого автомобиль уехал в неизвестном направлении", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что полиция проверяет информацию о возможном похищении человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве задержали трех сотрудников Соломенского управления полиции, которых подозревают в незаконном лишении свободы 50-летнего жителя Львова.

Злоумышленники требовали у мужчины 10 тысяч долларов США за то, чтобы не привлекать к ответственности за якобы угон авто.