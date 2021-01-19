В Киев вернулись методы разборок из 90-х: в центре города захватили ресторан Guramma Asia

На фоне обостряющейся экономической ситуации, в том числе, связанной с малым бизнесом, рейдеры с помощью вооруженных "титушек" безнаказанно захватили и удерживают элитный ресторан Guramma Asia в самом центре Киева. Диверсия происходит в двух километрах от Офиса Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров. Интересно, какова будет реакция правоохранительных органов и президента.

Рейдерская атака на один из наиболее популярных у киевлян и гостей столицы ресторан Guramma Asia на Днепровском спуске, 1, совершена в пятницу, 15 января. Вооруженные люди, нанятые компанией ООО "Арт-Систем", проникли в помещение ресторана, сменили замки, начали демонтаж и вывоз в неизвестном направлении дорогостоящего оборудования и личного имущества сотрудников заведения. По состоянию на 19 января 2021 года, рейдеры находились внутри захваченного помещения и руководили преступными действиями. Интересно, что уже в день захвата ресторана, на сайте одного из столичных агентств недвижимости, появилось объявление о его сдаче в аренду. "Сдаётся нежилое помещение по 25 долларов за квадратный метр, бывший ресторан Guramma! Сделан высококачественный ремонт! Все вопросы по телефону!" - гласит объявление. К слову, высококачественный ремонт сделан законными арендаторами, но это лишь небольшой, хоть и немаловажный нюанс.

Законные собственники бизнеса оценивают нанесенный ущерб в 56 млн грн. Схема рейдерства проста и незамысловата. Помещение ресторана принадлежит компании ООО "Арт-Систем". С 2015 года недвижимость сдавалось в аренду ООО "Альянс-ресторация 2016". В соответствии с договором, рестораторы имели преимущественное право продления сроков аренды. Владельцы Guramma Asia добросовестно выполняли все договорные обязательства, свидетельствует директор ООО "Альянс-ресторация 2016" Сергей Шевчук.

"Более того, мы инвестировали в ремонт и полное переоборудование помещения под ресторан более 56 млн грн. Но, за три месяца до окончания срока аренды, к нам обратилось аффилированная с владельцами физлицо. При этом было заявлено, что договор аренды может быть продлен при условии привлечения ООО "Арт-Систем" в качестве соинвестора и совладельца ООО "Альянс-ресторация 2016". Условия ООО "Арт-Систем" оказались для нас неприемлемыми, и мы отказали. В итоге они попросту решили "отжать" чужой прибыльный бизнес. Ситуация на данный момент критическая: нанятые "титушки" потрощили дорогую мебель, раскурочили оборудование. Мы уже обратились в прокуратуру по факту совершения уголовного преступления", - говорит Шевчук.

По словам потерпевших арендаторов рейдеры ведут себя нагло, чувствуя полную безнаказанность. Их абсолютно не смутил прибывший на место атаки наряд полиции. После того, как с помощью правоохранителей законным владельцам ресторанного бизнеса удалось войти внутрь разрушаемого помещения, на какое-то время вместе с полицейскими их попросту заблокировали внутри.

"В связи с не добропорядочностью собственника мы, как законные арендаторы, были вынуждены обратиться в Хозяйственный суд города Киева за защитой своих коммерческих прав и интересов. Суд вынес определение, запрещающее ООО "Арт-Систем" проводить какие-либо регистрационные операции, связанные с заменой арендатора. Суд принял во внимание, что собственники начали реализовывать план неправового захвата помещения и чужой собственности. Наличие определения хозяйственного суда свидетельствует о том, что нынешний договор аренды является действующим и арендаторы имеют право находиться в помещении до вынесения решения по сути. С аналогичным иском мы также обратились в суд", - говорит Шевчук.

Однако, по словам директора ресторана, собственники здания не скрывают, что их интересы "крышуются" высокими связями в руководстве политической партии, представленной в Верховной Раде Украины и Киевсовете, поэтому ни суды, ни полиция им не указ.

P.S.

Интересно, не изменил ли своим традициям и станет ли на защиту законных собственников имущества ресторана Guramma Asia Минюст на этот раз? А вместе с Минюстом – правоохранительные органы? Заявление в прокуратуру о совершении преступления подано. Ждем возбуждения уголовного дела и наказания рейдеров?! Если события и дальше будут развиваться в данном ключе, то мы оставляем за собой право раскрыть детали, имена и фамилии заказчиков рейдерского захвата ресторанного бизнеса. Поэтому мы обращаемся ко всем независимым СМИ с просьбой помочь остановить попытку рейдерского захвата украинской компании, которая хочет и дальше добросовестно работать в Украине, платить налоги и создавать рабочие места.