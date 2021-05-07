В Киеве женщина умерла в отделении полиции

В пятницу, 7 мая, в Святошинском управлении полиции Киева обнаружили мертвой женщину, которая возможно совершила кражу в супермаркете.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, умершей оказалась 49-летняя уроженка Луганской области. Она находилась в комнате для задержанных сама.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что у женщины не было постоянного места жительства и ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Жалоб на здоровье от нее не поступало.

"Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти. Все материалы проверки будут переданы в Государственный бюро расследований", – уточнили в полиции.

Напомним, в Соломенском районе Киева преступники, подсыпав мужчине в алкоголь сильнодействующий медпрепарат, забрали у него деньги и телефон.

В Бориспольском районе водитель "Hyundai", которого остановили за нарушение ПДД, предлагал полицейским взятку в размере 605 гривен и 10 долларов США.

В Киевской области правоохранители задержали главу Барышевской территориальной общины и его заместителя во время получения взятки около 1,5 миллиона гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Белая Церковь Киевской области 29 апреля нашли тело 17-летнего подростка, которого несколько дней разыскивали правоохранители.