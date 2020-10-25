В Киев привезли голосовать более 100 жителей Житомирщины

Виктория Довгань Криминал 15:19, 25.10.2020 Обновлено: 15:19, 25.10.2020

В день местных выборов, 25 октября, полиция Киева выявила факт организованного подвоза жителей Житомирщины на избирательные участки в Святошинском районе столицы Украины.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции на официальном Telegram-канале, правоохранители обнаружили два автобуса, в которых находилось 132 человека.

Сейчас все граждан пригласили в Святошинское управления полиции для установления их личных данных и получения объяснений относительно целей организованной поездки в Киев.

В Киев на голосование привезли два автобуса жителей Житомирщины.
Telegram-канал Национальной полиции Украины

Полицейским уже удалось установить лицо, подозреваемое в организации указанной поездки граждан из Житомирской области в город Киев. Собранные сведения по факту нарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области сообщило о задержании в Василькове двух автобусов с людьми, которых привезли для участия в "карусели".

  • Нарушители прибыли из Луганской области и должны были были действовать в интересах председателя местного райсовета и скандального кандидата на пост мэра города Натальи Баласинович, которая баллотируется от партии "Батьківщина".

  • Напомним, местные выборы 25 октября в Украине начались с массовых нарушений. В частности, вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили столкновения, совершались попытки массового подкупа избирателей и выносились бюллетени с УИК.

  • Кроме того, по данным Комитета избирателей Украины, граждане приходили на участки в масках с агитационной символикой и фотографировали процесс голосования.

  • Между тем некоторые политические силы организовали рекламную рассылку в день голосования, а члены избирательных комиссий не допускали на участки наблюдателей.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Разумков не принял участия в опросе Зеленского

В Киеве и других городах опрос Зеленского проводят несовершеннолетние. Фото

В Хмельницком активист 7 раз поучаствовал в опросе Зеленского: организаторы заявили о провокации

Денисова оправдала участие детей-волонтеров в опросе Зеленского

Хабиб "задушил" Гэтжи на UFC 254 и сенсационно завершил карьеру