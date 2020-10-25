В Киев привезли голосовать более 100 жителей Житомирщины
Всех "гастролеров" доставили в отделение полиции для выяснения подробностей нарушения
Кроме того, установлена личность организатора схемы
Данные об инциденте внесли в ЕРДР
В день местных выборов, 25 октября, полиция Киева выявила факт организованного подвоза жителей Житомирщины на избирательные участки в Святошинском районе столицы Украины.
Как сообщила пресс-служба Национальной полиции на официальном Telegram-канале, правоохранители обнаружили два автобуса, в которых находилось 132 человека.
Сейчас все граждан пригласили в Святошинское управления полиции для установления их личных данных и получения объяснений относительно целей организованной поездки в Киев.
Полицейским уже удалось установить лицо, подозреваемое в организации указанной поездки граждан из Житомирской области в город Киев. Собранные сведения по факту нарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области сообщило о задержании в Василькове двух автобусов с людьми, которых привезли для участия в "карусели".
Нарушители прибыли из Луганской области и должны были были действовать в интересах председателя местного райсовета и скандального кандидата на пост мэра города Натальи Баласинович, которая баллотируется от партии "Батьківщина".
Напомним, местные выборы 25 октября в Украине начались с массовых нарушений. В частности, вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили столкновения, совершались попытки массового подкупа избирателей и выносились бюллетени с УИК.
Кроме того, по данным Комитета избирателей Украины, граждане приходили на участки в масках с агитационной символикой и фотографировали процесс голосования.
Между тем некоторые политические силы организовали рекламную рассылку в день голосования, а члены избирательных комиссий не допускали на участки наблюдателей.