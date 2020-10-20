В элитной киевской высотке загадочно погиб человек: подробности ЧП

Obozrevatel Криминал 12:43, 20.10.2020 Обновлено: 13:33, 20.10.2020

В Печерском районе Киева охранник жилого комплекса обнаружил мертвого мужчину.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, ЧП случилось 19 октября на ул. Ежи Гедройца (Тверская). Погибшим оказался 59-летний напарник охранника.

"Мужчина лежал на улице с разбитой головой. В помещении охраны все было перевернуто вверх дном, а окно открыто. Сейчас тело погибшего направлено на судмедэкспертизу", – рассказал собеседник издания.

Что произошло на самом деле – разбираются правоохранители.

ЧП произошло на ул. Ежи Гедройца в Печерском районе Киева.
Google Maps

Отметим, что стоимость квартир в 18-этажном элитном доме в центре Киева стартует от 170 тыс. долларов за двухкомнатную и от 450 тысяч за семикомнатную.

Территория закрыта и охраняется, есть наземный и подземный паркинги. Рядом находятся станции метро "Дворец Украина" и "Лыбидская". Напротив – офис "Укрзалізниці" и прокуратура Киева.

18-этажный дом на ул. Ежи Гедройца (Тверская), 2.
Google

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева водитель такси изнасиловал и избил руководителя юридической компании. Подозреваемый уже задержан и признался в содеянном.

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