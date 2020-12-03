В ДТП под Киевом столкнулись семь машин и два автобуса

Obozrevatel Жизнь столицы 10:57, 3.12.2020 Обновлено: 11:45, 3.12.2020

Под Киевом в ДТП попало девять автомобилей. Авария произошла в Броварах на путепроводе по улице Оникиенко утром 3 декабря.

Предварительно причиной стала гололедица. Среди разбитых авто – легковые автомобили, внедорожники и два автобуса, сообщает портал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

''Несмотря на серьезные повреждения авто, чудом обошлось без погибших. Пострадали только два человека'', – сообщили на портале.

Один пострадавший был госпитализирован, второй получил помощь медиков на месте.

ДТП в Броварах случилось утром
dtp.kiev.ua
Под Киевом случилось ДТП с участием девяти авто
dtp.kiev.ua

Эксперты объясняют, что утром на путепроводах образуется гололедица. При скорости в 40-50 км/ч можно полностью потерять управление автомобилем.

В ДТП под Киевом пострадало два человека
dtp.kiev.ua
Среди пострадавших - автомобиль военных
dtp.kiev.ua
В ДТП под Киевом портапило два автобуса
dtp.kiev.ua
Полиция перекрыла мост и устанавливает подробности аварии
dtp.kiev.ua
Масштабное ДТП произошло на выезде из микрорайона Торгмаш в Броварах
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3 декабря на дорогах западных, северных и центральных областей Украины местами гололедица, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области облачно, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о ДТП под Киевом на объездной Борисполя. Возле села Рогозов внедорожники Volkswagen и КИА врезались в грузовик.

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