В ДТП под Киевом столкнулись семь машин и два автобусы

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Жизнь столицы
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  • В ДТП пострадали два человека

  • Авария заблокировала движение на выезде из микрорайона Торгмаш в Броварах

ДТП под Киевом

Под Киевом в ДТП попало девять автомобилей. Авария произошла в Броварах на путепроводе по улице Оникиенко утром 3 декабря.

Предварительно причиной стала гололедица. Среди разбитых авто – легковые автомобили, внедорожники и два автобуса, сообщает портал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

''Несмотря на серьезные повреждения авто, чудом обошлось без погибших. Пострадали только два человека'', – сообщили на портале.

Один пострадавший был госпитализирован, второй получил помощь медиков на месте.

ДТП в Броварах случилось утром
Под Киевом случилось ДТП с участием девяти авто

Эксперты объясняют, что утром на путепроводах образуется гололедица. При скорости в 40-50 км/ч можно полностью потерять управление автомобилем.

В ДТП под Киевом пострадало два человека
Среди пострадавших - автомобиль военных
В ДТП под Киевом портапило два автобуса
Полиция перекрыла мост и устанавливает подробности аварии
Масштабное ДТП произошло на выезде из микрорайона Торгмаш в Броварах

3 декабря на дорогах западных, северных и центральных областей Украины местами гололедица, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области облачно, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о ДТП под Киевом на объездной Борисполя. Возле села Рогозов внедорожники Volkswagen и КИА врезались в грузовик.

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