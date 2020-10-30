В ДТП на Майдане Незалежности в Киеве пострадала семья с 5-месячным ребенком – прокуратура
В ДТП, которое случилось на Майдане Незалежности в Киеве 30 октября, пострадала семья с 5-месячным младенцем.
Об этом написала на своей странице в Facebook официальная представительница Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Она также отметила, что водителю Land Rover вечером 30 октября сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали и поместили под охрану в больнице.
Между тем пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook подчеркнула, что будет решаться вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения.
"Появилась уточняющая информация о пострадавших. Две женщины, которые стояли на тротуаре у входа в подземный переход, к сожалению, погибли на месте. Еще три человека получили травмы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины", – написала Максимец.
"К несчастью, в одной из машин была семья с 5-месячным ребенком. Всех пострадавших госпитализировали, по последним данным их состояние удовлетворительное", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на Майдане Незалежности 30 октября водитель Land Rover на всей скорости проехался по пешеходной зоне. Выяснилось, что он потерял сознание из-за недавно перенесенной операции.
За рулем находился киевлянин Назаренко 1954 года.
Полиция показала ролик с траекторией движения автомобиля Land Rover, который наехал на пешеходов.