В ДТП на Майдане Незалежности в Киеве пострадала семья с 5-месячным ребенком – прокуратура

В ДТП, которое случилось на Майдане Незалежности в Киеве 30 октября, пострадала семья с 5-месячным младенцем.

Об этом написала на своей странице в Facebook официальная представительница Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Она также отметила, что водителю Land Rover вечером 30 октября сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали и поместили под охрану в больнице.

Между тем пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook подчеркнула, что будет решаться вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения.

"Появилась уточняющая информация о пострадавших. Две женщины, которые стояли на тротуаре у входа в подземный переход, к сожалению, погибли на месте. Еще три человека получили травмы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины", – написала Максимец.

"К несчастью, в одной из машин была семья с 5-месячным ребенком. Всех пострадавших госпитализировали, по последним данным их состояние удовлетворительное", – добавила она.

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