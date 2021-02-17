В Киеве с 16-го этажа выпала девушка

В Дарницком районе Киева в среду, 17 февраля, с 16 этажа дома на улице Архитектора Вербицкого выпала 15-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, от полученных травм она погибла на месте происшествия.

Предсмертной записки обнаружено не было, причины поступка киевлянки устанавливаются.

Отметим, что с начала года в столице практически ежедневно регистрировались факты самоубийства. Возраст принявших страшное решение расстаться с жизнью – от 12 до 90 лет.

В Дарницком районе Киева в понедельник, 15 февраля, с балкона многоэтажки выпала 13-летняя девочка.

19 января в Святошинском районе выбросился с 16-этажа 21-летний парень. А 18 января приняла критично большое количество медицинских препаратов 81-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием. Она также оставила предсмертную записку.

2 декабря в Голосеевском районе Киева с балкона 17-го этажа выпала 13-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева во вторник, 16 февраля, на территории Парка партизанской славы нашли тело неизвестной девушки.