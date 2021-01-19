В киевской частной клинике у девушки нашли "опухоль" и отправляли в Турцию вырезать здоровый орган

Редактор ленты новостей в OBOZREVATEL Ирина Кулинич после обследования в клинике "Мануфактура" под Киевом получила страшный диагноз. Врач сразу сказал, что если есть деньги, нужно срочно лететь оперироваться в Турцию – тогда девушка будет жить. Поделился и контактом. Однако пациентка, пережив первый шок, решила пройти дополнительное обследование у ведущих столичных специалистов. Оказалось, что никакой онкологии нет.

Подробнее о скандальной ситуации – в расследовании OBOZREVATEL.

После недавно перенесенной операции по поводу паховой грыжи у 24-летней Ирины возникли проблемы со здоровьем.

"Ходила по врачам, а когда резко упали тромбоциты, то меня направили к гематологу. Мы с сестрой расспросили знакомых, так и узнали о Ярославе Кулябе – он как раз и онколог, и гематолог. Отзывы пациентов были хорошими, и я связалась с врачом через Facebook. Коротко описала проблему и Куляба сказал: "Приезжайте, я буду ждать. Посмотрим", – рассказала Ирина.

Когда девушка с сестрой приехала в клинику "Мануфактура" (находится в Киевской области), врач внимательно выслушал, был очень доброжелательным.

"Даже посмеялся, мол, что ты, как бешеная муха бегаешь, тебе бы только что-то найти – там ничего страшного нет. Спросил, зачем я сдавала те или иные анализы – в них не было необходимости. Посоветовал походить на массаж, выкурить где-то косячок и все наладится", – описала девушка нестандартные советы врача.

Куляба сумел расположить к себе пациентку. Он сказал Ирине, что не надо искать врача, который в жизни найдет проблему, мол, я же сказал, что все нормально. Но все же предложил пройти компьютерную томографию (КТ), если девушке так будет спокойнее.

"КТ трех зон сначала предложил сделать в другом месте, так как, по его словам, в их клинике это дорого. Потом спросил нас с сестрой: "Или вам не принципиальна разница в 500 гривен?". Мы, перепуганные, сразу же согласились пройти КТ тут, в "Мануфактуре", – рассказала о первом визите девушка.

За консультацию врача и компьютерную томографию девушка заплатила более 5 тысяч гривен.

Ирина забрала снимки (расшифровку пообещали прислать на следующий день) и еще раз подошла к врачу. По ее словам, Куляба сказал: "Не переживай, все нормально, но там есть вопросы. Какие – пока говорить не буду".

Девушка уехала домой в другую область, а через несколько часов ей на e-mail пришел результат исследования, подписанный врачом Ветровой. В заключении было указано, что матка увеличена, асцит (скопление жидкости), под вопросом неопластический процесс и не исключено наличие объемного образования.

Так как внизу документа была приписка, что вывод не является окончательным диагнозом и нужна консультация с лечащим врачом, Ирина не запаниковала, а связалось с Кулябой.

"Я ему скинула эту КТ, врач перезвонил мне буквально через полчаса. Он прямо изменился в голосе, произнес: "Я такого вообще не ожидал, это самая неприятная находка". Я опешила, спрашиваю: "Это точно?", он ответил: "Точно. Это надо вырезать", – вспоминает события того дня девушка.

По ее словам, врач также говорил: "Я не могу сказать сразу, что там что-то злокачественное, потому что это будет понятно только после того, как вырежут". Когда Ирина поинтересовалась у онколога о прогнозах, тот ответил, что "прогнозов нет, пока не сделают операцию".

"Тогда я спросила врача, где лучше оперироваться. Куляба сказал, что есть три варианта. Это Национальный институт рака в Киеве, "но там тебя будут месяц мурыжить, анализы сдавать, а ты потеряешь время". Два других варианта – это израильская онкологическая клиника ЛИСОД в Киеве и университетская клиника Коч в Турции. Куляба уточнил: "Цены там одинаковые, но сама понимаешь – в Турции будет лучше. Если в ЛИСОДЕ будет один хороший хирург за эти деньги, то в Турции их будет несколько, там тебе все сделают, все вырежут. Последствия, конечно, будут, но жить будешь", – рассказала Ирина.

После этого, по словам девушки, онколог заявил, что нужно уже завтра брать билеты на самолет в Турцию, а номер координатора клиники он сразу скинет в мессенджер.

После этого трубку взяла сестра девушки – Виктория. Она рассказала OBOZREVATEL, что Ярослав Куляба повторил ей то же, что и Ирине, но был "более откровенен".

"Врач сказал мне, что у Иры либо опухоль матки, которая распространилась на яичники, либо "просто" опухоль матки. Но удалять орган надо очень быстро, что операция нужна вот прямо немедленно. Сказал: "Вы должны уже завтра улететь в Стамбул, тогда все закончится нормально. Точный диагноз вам смогут поставить только после хирургического вмешательства. Будут неприятные последствия, но ваша сестра хотя бы будет жить", – рассказала Виктория.

По ее словам, врач также говорил ей, что "пусть Ира поплачет, а родные должны собрать деньги на операцию". И что в Турции нам операцию сделают до Нового года, а в Украине – нет. И добавил: "Времени у вас нет".

Сестры были в шоке от происходящего, а мысль, что молодая девушка как минимум никогда не станет матерью, просто убивала. И Ирина, и Виктория говорят: если бы не рассказали о ситуации коллегам, то уже улетели бы в Стамбул.

Коллеги предложили Ирине проконсультироваться у других специалистов. Поинтересовавшись на этот счет у Кулябы, девушки получили ответ, что в "Украине, конечно, можно сходить, но в Турции таких хороших врачей много".

На следующий день утром девушка приехала к профильному онкоспециалисту. Когда врач посмотрел на снимки, то сказал что все онкологи знают: компьютерная томография для малого таза – не информативна. После этого врач отправил девушку на УЗИ.

"Врач сказал, что если по результатам ультразвукового исследования увидят проблему, то сделают еще МРТ и дальше будем лечиться. Однако УЗИ показало, что нет ни единого отклонения. Я была в таком ступоре, что еще не понимала – радоваться или нет. Но онколог мне сказал, что у меня не то что рака, даже намека на малейшие проблемы нет", – сообщила девушка.

Это же заключение подтвердили и в другом специализированном центре – об опухоли речь не идет.

Когда Ирина вернулась домой после консультации, то не стала связываться с врачом из "Мануфактуры", который настаивал на ее срочной операции в стамбульской клинике. Девушка заподозрила неладное, тем более что в Киеве врачи приоткрыли ей темную сторону "медицинского туризма". По их словам, некоторые медики сотрудничают с зарубежными клиниками и получают "откат" за каждого приведенного пациента.

"Мне сказали, что если бы я приехала в Турцию, то с большой долей вероятности у меня просто бы вырезали матку – не разбираясь, нужно это или нет. Причем получили бы от меня за операцию около 10 тысяч евро. И это страшно! Более того, наши онкологи сказали мне, что в Украине вот уже лет 10 еще не рожавшим женщинам не удаляют сразу матку с яичниками, пытаются спасти, используют лекарства, разную терапию", – объяснила Ирина Кулинич.

Ярослав Куляба сам связался с пациенткой в мессенджере. Спросил, как она съездила, девушка ответила, что УЗИ не показало никаких отклонений. Врач также задал вопросы, сдала ли она анализы на онкомаркеры, записалась ли на МРТ, но Ирина сообщила ему, что в этом уже нет необходимости. Однако Куляба сказал, что пересматривал ее снимки КТ с коллегами, и проблема есть. Девушка уже не стала отвечать на это сообщение.

А спустя три дня, 21 декабря, онколог "Мануфактуры" написал ей, что получил пересмотр снимков Ирины от другого радиолога.

Также врач добавил: "Патологии нет. Приношу свои извинения за некомпетентность радиологов "Мануфактуры". Еще раз простите за стресс, который вам пришлось пережить".

Еще через три дня, 24 декабря, на e-mail Ирины Кулинич пришло письмо от клиники "Мануфактура". В нем оказался новый вывод по проведенной еще 17 декабря компьютерной томографии, подписанный врачом Титоренко. Там уже было "просто" подозрение на аденомиоз.

Ирина Кулинич говорит, что это письмо, как и весь страшный опыт "диагностики" в "Мануфактуре", хочет быстрее забыть. Однако девушка считает, что молчать о таком нельзя, ведь завтра новых пациентов могут настойчиво отправлять за границу – удалять абсолютно здоровые органы.

По-видимому, узнав о нашем расследовании, Ярослав Куляба на своей странице в Facebook 10 января опубликовал большой пост о случае с ошибочным диагнозом, который был поставлен его пациентке. Не называя имени Ирины, он описал ее случай. Однако суть свелась к совету пациентам получать "второе мнение".

В посте он упомянул, что советовал "обследование и лечение" в зарубежной клинике.

"На вопрос "что делать?" – рекомендую обследование, как вариант, озвучиваю возможность более быстрого (Новый год на носу) и, возможно, качественного обследования и лечения за рубежом", – написал Ярослав Куляба.

Однако и Ирина Кулинич, и ее сестра Виктория рассказали, что врач настойчиво отправлял именно на операцию в Турции, где ей должны были удалить орган. По сути, не оставляя никаких других вариантов.

Специалисты, к которым пациентка обратилась после инцидента, не понимают, почему непрофильный онколог дал такой радикальный совет и поставил на словах диагноз, если были сомнения относительно результатов КТ. Кроме того, по словам врачей, в Украине сейчас лечат ни чуть не хуже, используя европейские и американские протоколы.

Отметим, что врач опубликовал этот пост после того, как журналисты OBOZREVATEL связались с его стамбульским контактом. Об этом – ниже.

За месяц до знакомства с пациенткой Ириной Кулинич онколог Куляба приезжал на несколько дней в Турцию, эта информация есть на его странице в Facebook. В комментариях к одному из своих постов перед вылетом из Борисполя 18 ноября Куляба написал, что едет не отдыхать, а в командировку.

21 ноября врач уже опубликовал большой пост о посещении двух турецких университетских клиник, специализирующихся на онкологии. Одна из них – клиника Коч, куда он настойчиво "засылал" оперироваться Ирину Кулинич.

Под этим постом Кулябу спросили, не позвали ли его работать там, а один из киевских врачей написал, что скорее всего турецкие клиники приглашают направлять к ним пациентов. Мол, это стандартный вид сотрудничества с украинскими онкологами.

Ниже Ярослав Куляба подтвердил: "Да, так и есть".

Журналисты OBOZREVATEL дозвонились в Стамбул на номер, который ранее дал Ирине Кулинич онколог "Мануфактуры". Ответила тоже Ирина, она представилась не координатором, а переводчиком университетской клиники Коч.

Женщина сказала, что ничего не знает о киевской клинике "Мануфактура", а вот доктора Ярослава Кулябу – да. По ее словам, врач работает с Koc University Hospital "на добровольных условиях", никаких договоров, документов они не подписывали.

"Мы познакомились случайно, врач приезжал в Стамбул посмотреть клиники. Доктора часто такие туры устраивают", – рассказала переводчик. Также она заявила, что Куляба якобы "ничего с этого не имеет, альтруистически настроен доктор".

"Может с другими клиниками и работает (по другому. – Ред.), но этого я не знаю", – заявила сотрудница стамбульского медицинского центра.

Насколько правдивы ее слова, мы можем только предполагать. Однако несколько киевских врачей на условиях анонимности рассказали OBOZREVATEL, что сотрудничество наших медиков с зарубежными клиниками происходит исключительно на взаимовыгодных условиях.

"За каждого отправленного пациента наши врачи получают определенную сумму. Разлет "премий" большой, все зависит от того, сколько заработает зарубежная клиника на пациенте. Есть и другой аспект. Если говорить о Турции, то эта страна – мекка черной трансплантологии. Что касается данного случая с Ириной, голословно обвинять в чем-либо клинику Коч нельзя, но не исключено, что девушка могла стать еще одной жертвой черных трансплантологов", – рассказал один из онкологов нашим журналистам.

P.S. OBOZREVATEL отправил информационный запрос в частную клинику "Мануфактура".

В продолжении нашего расследования мы подробно расскажем о "медицинском туризме", о том, что могло произойти с Ириной в Турции и других подробностях "бизнеса" на пациентах.