В киевской частной клинике у девушки нашли "опухоль" и отправляли в Турцию вырезать здоровый орган

Obozrevatel
Obozrevatel
Криминал
2,8 т.
Ирина Кулинич

Редактор ленты новостей в OBOZREVATEL Ирина Кулинич после обследования в клинике "Мануфактура" под Киевом получила страшный диагноз. Врач сразу сказал, что если есть деньги, нужно срочно лететь оперироваться в Турцию – тогда девушка будет жить. Поделился и контактом. Однако пациентка, пережив первый шок, решила пройти дополнительное обследование у ведущих столичных специалистов. Оказалось, что никакой онкологии нет.

Подробнее о скандальной ситуации – в расследовании OBOZREVATEL.

Первое знакомство и нестандартные советы

После недавно перенесенной операции по поводу паховой грыжи у 24-летней Ирины возникли проблемы со здоровьем.

"Ходила по врачам, а когда резко упали тромбоциты, то меня направили к гематологу. Мы с сестрой расспросили знакомых, так и узнали о Ярославе Кулябе – он как раз и онколог, и гематолог. Отзывы пациентов были хорошими, и я связалась с врачом через Facebook. Коротко описала проблему и Куляба сказал: "Приезжайте, я буду ждать. Посмотрим", – рассказала Ирина.

Когда девушка с сестрой приехала в клинику "Мануфактура" (находится в Киевской области), врач внимательно выслушал, был очень доброжелательным.

"Даже посмеялся, мол, что ты, как бешеная муха бегаешь, тебе бы только что-то найти – там ничего страшного нет. Спросил, зачем я сдавала те или иные анализы – в них не было необходимости. Посоветовал походить на массаж, выкурить где-то косячок и все наладится", – описала девушка нестандартные советы врача.

Частная клиника "Мануфактура" находится в с. Ходосивка под Киевом

Куляба сумел расположить к себе пациентку. Он сказал Ирине, что не надо искать врача, который в жизни найдет проблему, мол, я же сказал, что все нормально. Но все же предложил пройти компьютерную томографию (КТ), если девушке так будет спокойнее.

Врач Ярослав Куляба.

"КТ трех зон сначала предложил сделать в другом месте, так как, по его словам, в их клинике это дорого. Потом спросил нас с сестрой: "Или вам не принципиальна разница в 500 гривен?". Мы, перепуганные, сразу же согласились пройти КТ тут, в "Мануфактуре", – рассказала о первом визите девушка.

За консультацию врача и компьютерную томографию девушка заплатила более 5 тысяч гривен.

Ирина заплатила более 5 тысяч гривен за консультацию и КТ в "Мануфактуре"

Ирина забрала снимки (расшифровку пообещали прислать на следующий день) и еще раз подошла к врачу. По ее словам, Куляба сказал: "Не переживай, все нормально, но там есть вопросы. Какие – пока говорить не буду".

Девушка уехала домой в другую область, а через несколько часов ей на e-mail пришел результат исследования, подписанный врачом Ветровой. В заключении было указано, что матка увеличена, асцит (скопление жидкости), под вопросом неопластический процесс и не исключено наличие объемного образования.

Результат проведенной в клинике "Мануфактура" компьютерной томографии

Так как внизу документа была приписка, что вывод не является окончательным диагнозом и нужна консультация с лечащим врачом, Ирина не запаниковала, а связалось с Кулябой.

Сестре сказал срочно искать деньги на операцию в Турции

"Я ему скинула эту КТ, врач перезвонил мне буквально через полчаса. Он прямо изменился в голосе, произнес: "Я такого вообще не ожидал, это самая неприятная находка". Я опешила, спрашиваю: "Это точно?", он ответил: "Точно. Это надо вырезать", – вспоминает события того дня девушка.

По ее словам, врач также говорил: "Я не могу сказать сразу, что там что-то злокачественное, потому что это будет понятно только после того, как вырежут". Когда Ирина поинтересовалась у онколога о прогнозах, тот ответил, что "прогнозов нет, пока не сделают операцию".

"Тогда я спросила врача, где лучше оперироваться. Куляба сказал, что есть три варианта. Это Национальный институт рака в Киеве, "но там тебя будут месяц мурыжить, анализы сдавать, а ты потеряешь время". Два других варианта – это израильская онкологическая клиника ЛИСОД в Киеве и университетская клиника Коч в Турции. Куляба уточнил: "Цены там одинаковые, но сама понимаешь – в Турции будет лучше. Если в ЛИСОДЕ будет один хороший хирург за эти деньги, то в Турции их будет несколько, там тебе все сделают, все вырежут. Последствия, конечно, будут, но жить будешь", – рассказала Ирина.

После этого, по словам девушки, онколог заявил, что нужно уже завтра брать билеты на самолет в Турцию, а номер координатора клиники он сразу скинет в мессенджер.

Контакт "координатора" турецкой клиники

После этого трубку взяла сестра девушки – Виктория. Она рассказала OBOZREVATEL, что Ярослав Куляба повторил ей то же, что и Ирине, но был "более откровенен".

"Врач сказал мне, что у Иры либо опухоль матки, которая распространилась на яичники, либо "просто" опухоль матки. Но удалять орган надо очень быстро, что операция нужна вот прямо немедленно. Сказал: "Вы должны уже завтра улететь в Стамбул, тогда все закончится нормально. Точный диагноз вам смогут поставить только после хирургического вмешательства. Будут неприятные последствия, но ваша сестра хотя бы будет жить", – рассказала Виктория.

По ее словам, врач также говорил ей, что "пусть Ира поплачет, а родные должны собрать деньги на операцию". И что в Турции нам операцию сделают до Нового года, а в Украине – нет. И добавил: "Времени у вас нет".

Сестры были в шоке от происходящего, а мысль, что молодая девушка как минимум никогда не станет матерью, просто убивала. И Ирина, и Виктория говорят: если бы не рассказали о ситуации коллегам, то уже улетели бы в Стамбул.

Университетская клиника Коч (Koc University Hospital) в Турции
Страшный диагноз опровергли другие врачи

Коллеги предложили Ирине проконсультироваться у других специалистов. Поинтересовавшись на этот счет у Кулябы, девушки получили ответ, что в "Украине, конечно, можно сходить, но в Турции таких хороших врачей много".

На следующий день утром девушка приехала к профильному онкоспециалисту. Когда врач посмотрел на снимки, то сказал что все онкологи знают: компьютерная томография для малого таза – не информативна. После этого врач отправил девушку на УЗИ.

"Врач сказал, что если по результатам ультразвукового исследования увидят проблему, то сделают еще МРТ и дальше будем лечиться. Однако УЗИ показало, что нет ни единого отклонения. Я была в таком ступоре, что еще не понимала – радоваться или нет. Но онколог мне сказал, что у меня не то что рака, даже намека на малейшие проблемы нет", – сообщила девушка.

Это же заключение подтвердили и в другом специализированном центре – об опухоли речь не идет.

УЗИ не выявило проблем со здоровьем
Вывод специализированного центра по ранее проведенному КТ в частной клинике "Мануфактура"

Когда Ирина вернулась домой после консультации, то не стала связываться с врачом из "Мануфактуры", который настаивал на ее срочной операции в стамбульской клинике. Девушка заподозрила неладное, тем более что в Киеве врачи приоткрыли ей темную сторону "медицинского туризма". По их словам, некоторые медики сотрудничают с зарубежными клиниками и получают "откат" за каждого приведенного пациента.

"Мне сказали, что если бы я приехала в Турцию, то с большой долей вероятности у меня просто бы вырезали матку – не разбираясь, нужно это или нет. Причем получили бы от меня за операцию около 10 тысяч евро. И это страшно! Более того, наши онкологи сказали мне, что в Украине вот уже лет 10 еще не рожавшим женщинам не удаляют сразу матку с яичниками, пытаются спасти, используют лекарства, разную терапию", – объяснила Ирина Кулинич.

Вторая попытка и извинения за "стресс"

Ярослав Куляба сам связался с пациенткой в мессенджере. Спросил, как она съездила, девушка ответила, что УЗИ не показало никаких отклонений. Врач также задал вопросы, сдала ли она анализы на онкомаркеры, записалась ли на МРТ, но Ирина сообщила ему, что в этом уже нет необходимости. Однако Куляба сказал, что пересматривал ее снимки КТ с коллегами, и проблема есть. Девушка уже не стала отвечать на это сообщение.

А спустя три дня, 21 декабря, онколог "Мануфактуры" написал ей, что получил пересмотр снимков Ирины от другого радиолога.

Также врач добавил: "Патологии нет. Приношу свои извинения за некомпетентность радиологов "Мануфактуры". Еще раз простите за стресс, который вам пришлось пережить".

Переписка Ирины Кулинич с врачом "Мануфактуры" Ярославом Кулябой

Еще через три дня, 24 декабря, на e-mail Ирины Кулинич пришло письмо от клиники "Мануфактура". В нем оказался новый вывод по проведенной еще 17 декабря компьютерной томографии, подписанный врачом Титоренко. Там уже было "просто" подозрение на аденомиоз.

Второе заключение врачей "Мануфактуры" по проведенному 17 декабря исследованию

Ирина Кулинич говорит, что это письмо, как и весь страшный опыт "диагностики" в "Мануфактуре", хочет быстрее забыть. Однако девушка считает, что молчать о таком нельзя, ведь завтра новых пациентов могут настойчиво отправлять за границу – удалять абсолютно здоровые органы.

По-видимому, узнав о нашем расследовании, Ярослав Куляба на своей странице в Facebook 10 января опубликовал большой пост о случае с ошибочным диагнозом, который был поставлен его пациентке. Не называя имени Ирины, он описал ее случай. Однако суть свелась к совету пациентам получать "второе мнение".

Часть поста Кулябы об ошибочном диагнозе

В посте он упомянул, что советовал "обследование и лечение" в зарубежной клинике.

"На вопрос "что делать?" – рекомендую обследование, как вариант, озвучиваю возможность более быстрого (Новый год на носу) и, возможно, качественного обследования и лечения за рубежом", – написал Ярослав Куляба.

Однако и Ирина Кулинич, и ее сестра Виктория рассказали, что врач настойчиво отправлял именно на операцию в Турции, где ей должны были удалить орган. По сути, не оставляя никаких других вариантов.

Специалисты, к которым пациентка обратилась после инцидента, не понимают, почему непрофильный онколог дал такой радикальный совет и поставил на словах диагноз, если были сомнения относительно результатов КТ. Кроме того, по словам врачей, в Украине сейчас лечат ни чуть не хуже, используя европейские и американские протоколы.

Отметим, что врач опубликовал этот пост после того, как журналисты OBOZREVATEL связались с его стамбульским контактом. Об этом – ниже.

Как украинские врачи сотрудничают с зарубежными клиниками

За месяц до знакомства с пациенткой Ириной Кулинич онколог Куляба приезжал на несколько дней в Турцию, эта информация есть на его странице в Facebook. В комментариях к одному из своих постов перед вылетом из Борисполя 18 ноября Куляба написал, что едет не отдыхать, а в командировку.

Пост Ярослава Кулябы перед вылетом в Стамбул 18 ноября 2020 г.

21 ноября врач уже опубликовал большой пост о посещении двух турецких университетских клиник, специализирующихся на онкологии. Одна из них – клиника Коч, куда он настойчиво "засылал" оперироваться Ирину Кулинич.

Под этим постом Кулябу спросили, не позвали ли его работать там, а один из киевских врачей написал, что скорее всего турецкие клиники приглашают направлять к ним пациентов. Мол, это стандартный вид сотрудничества с украинскими онкологами.

Ниже Ярослав Куляба подтвердил: "Да, так и есть".

Комментарии под постом врача.

Журналисты OBOZREVATEL дозвонились в Стамбул на номер, который ранее дал Ирине Кулинич онколог "Мануфактуры". Ответила тоже Ирина, она представилась не координатором, а переводчиком университетской клиники Коч.

Женщина сказала, что ничего не знает о киевской клинике "Мануфактура", а вот доктора Ярослава Кулябу – да. По ее словам, врач работает с Koc University Hospital "на добровольных условиях", никаких договоров, документов они не подписывали.

"Мы познакомились случайно, врач приезжал в Стамбул посмотреть клиники. Доктора часто такие туры устраивают", – рассказала переводчик. Также она заявила, что Куляба якобы "ничего с этого не имеет, альтруистически настроен доктор".

"Может с другими клиниками и работает (по другому. – Ред.), но этого я не знаю", – заявила сотрудница стамбульского медицинского центра.

Насколько правдивы ее слова, мы можем только предполагать. Однако несколько киевских врачей на условиях анонимности рассказали OBOZREVATEL, что сотрудничество наших медиков с зарубежными клиниками происходит исключительно на взаимовыгодных условиях.

"За каждого отправленного пациента наши врачи получают определенную сумму. Разлет "премий" большой, все зависит от того, сколько заработает зарубежная клиника на пациенте. Есть и другой аспект. Если говорить о Турции, то эта страна – мекка черной трансплантологии. Что касается данного случая с Ириной, голословно обвинять в чем-либо клинику Коч нельзя, но не исключено, что девушка могла стать еще одной жертвой черных трансплантологов", – рассказал один из онкологов нашим журналистам.

P.S. OBOZREVATEL отправил информационный запрос в частную клинику "Мануфактура".

В продолжении нашего расследования мы подробно расскажем о "медицинском туризме", о том, что могло произойти с Ириной в Турции и других подробностях "бизнеса" на пациентах.

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