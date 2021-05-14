В Борисполе девушка выпала из маршрутки, а полиция не открывает уголовное производство, – правозащитница

В Борисполе 21-летняя девушка на ходу выпала из маршрутного такси, а водитель, который забыл закрыть дверь – даже не остановился. И просто скрылся с места происшествия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер Женского движения "За Будущее" и правозащитница Ирина Суслова.

"Трагический инцидент произошел вечером 6 мая. Сейчас девушка находится в больнице. Свидетели происшествия вызвали патруль полиции, и доставили девушку в больницу. Однако до сих пор, несмотря на камеры наружного видеонаблюдения рядом с остановкой и свидетелей, правоохранители так и не смогли найти водителя, по вине которого пассажирка получила тяжелые травмы. Родители потерпевшей сообщают, что скорее всего речь идет о маршруте 317. Однако в открытии уголовного производства им отказали ... Главное сейчас – получить записи с видеокамер и проконтролировать, чтобы полиция выполнила свою работу. Начала расследование ", – рассказала Ирина Суслова.

Правозащитница добавила, что владельцев компании-перевозчика, по вине водителя которого произошел инцидент, вроде как, связывают с местными депутатами. Родители потерпевшей уверены – это главная причина, почему полиция не хочет открывать производство.

Ирина Суслова также отметила, что городам давно следовало бы отказаться или существенно пересмотреть условия сотрудничества с частными перевозчиками, ведь от этого страдает безопасность пассажиров.

"Необоснованные тарифы, работа не по расписанию, маршрутки в аварийном состоянии, некомпетентные водители и отсутствие прозрачной финансовой отчетности – это не весь перечень проблем. Не говоря о сотнях аварий по вине водителей маршрутных такси и о том, как привыкли делить рынок в этой сфере. Садясь в общественный транспорт, пассажиры должны чувствовать хотя бы минимальный уровень безопасности. А согласитесь, это – вовсе не о маршрутках. И история с девушкой в Борисполе – тому подтверждение ", – прокомментировала правозащитница.

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