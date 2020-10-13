В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила ребенка на "зебре". Видео

В Борисполе 13 октября около 12:00 сотрудница Киевской городской прокуратуры сбила 10-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, водитель в момент аварии передвигалась на внедорожнике Mercedes (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В результате ДТП девочка получила перелом ключицы и была госпитализирована", – рассказал источник.

На данный момент устанавливаются детали аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Хмельнитчине экс-прокурор устроил ДТП на трассе, в результате которого погибли два человека.