СБУ нашла тайник с оружием в Академии аграрных наук в Киеве. Фото и видео

В Печерском районе Киева в здании президиума Национальной академии аграрных наук обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Правоохранители проводили расследование против должностных лиц Академии, в рамках которого были предусмотрены обыски в 3-х областях Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обыск провели для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины.

Кроме того, руководство Академии подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды.

В подвале офиса Академии, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили арсенал военных средств поражения.

Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Обыски помещений и изъятие военных средств поражения продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины заблокировала международный канал поставки через территорию нашей страны российских товаров военного назначения.