СБУ нашла тайник с оружием в Академии аграрных наук в Киеве. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
19,7 т.
Академия аграрных наук

В Печерском районе Киева в здании президиума Национальной академии аграрных наук обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Правоохранители проводили расследование против должностных лиц Академии, в рамках которого были предусмотрены обыски в 3-х областях Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обыск провели для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины.

Кроме того, руководство Академии подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды.

Патроны хранились в ящике
Патроны

В подвале офиса Академии, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили арсенал военных средств поражения.

Гранаты в бочке

Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Обыски помещений и изъятие военных средств поражения продолжаются.

Найденное оружие
РПГ
Оружие
СБУ нашла боеприпасы в Академии аграрных наук
Найденное СБУ оружие
Тайник организовали в подвале

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины заблокировала международный канал поставки через территорию нашей страны российских товаров военного назначения.

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