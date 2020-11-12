В "Борисполе" таможенники "решали" проблемы пассажиров за $4 тыс., их задержали

В аэропорту "Борисполь" (Киевская область) задержали нескольких сотрудников таможенного поста.

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, злоумышленники требовали деньги у пассажиров за беспрепятственное прохождение таможенного контроля.

Предварительно установлено, что к вымогательству причастны двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых "прикрывал" сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

"За якобы сверхурочный провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола. Злоумышленников задержали на рабочем месте при получении взятки", – рассказали в пресс-службе.

В СБУ добавили, что возможно с каждого рейса они могли получать от 2 до 4 тысяч долларов США.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева двое злоумышленников похитили мужчину и избивали, требуя у его родственников 40 тысяч гривен.